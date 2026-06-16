【モデルプレス＝2026/06/16】ふぉ〜ゆ〜の松崎祐介と越岡裕貴が16日、テレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（毎週月曜よる2時17分〜）に出演。事務所の先輩であるDOMOTOの2人とのエピソードを語った。【写真】堂本光一「別人級」激変ビジュアル◆松崎祐介＆越岡裕貴、グループ結成からの15年間を振り返るタレントのMEGUMIがBarのママとなり、お酒を片手にゲストの人生について深掘っていく同番組。今回のゲストである松崎と越岡は