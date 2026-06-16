2026年6月15日（日本時間）に行われた北中米ワールドカップ（W杯）日本対オランダ戦の現地で米放送局のインタビューを受け、「英語は話せない」としながらも「熱狂」を伝えた日本人男性が話題になっている。実はこの男性、富山の日本テレビ系放送局・KNB（北日本放送）のアナウンサー・中久木大力（なかくき・ひろちか）さん。15日に本人がインスタグラムで「恥ずかしすぎる」とコメントした。また、中久木さんをインタビューした