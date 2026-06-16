名前は聞いたことがあれど、実はよく知らない投資について知ろう。教えてくれた方塚越菜々子ファイナンシャルプランナー。家計簿なしで貯まる仕組みを作る「家計改革プログラム」を独自に開発し、これまで3000人超の家計や資産運用のサポートを行う。身近なお金のトピックをわかりやすく伝えるSNSも好評。こんな人におすすめ✅️ NISAの非課税枠を使い切った✅️ リスクをとる余裕資金がある✅️