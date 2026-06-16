【OSHI WORKS エレン・イェーガー The Final Season ver.】 12月 発売予定 価格：8,800円 コトブキヤは、フィギュア「OSHI WORKS エレン・イェーガー The Final Season ver.」を12月に発売する。価格は8,800円。 本商品はTVアニメ「進撃の巨人」The Final Seasonより「エレン・イェーガー」をフィギュア化したもの。同社の様々な「推し」