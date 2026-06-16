17日の予想気温（岡山市・高松市） 岡山県、香川県ともには16日、雲が多く、すっきりしない天気でした。17日（水）も雲が多く、午後を中心ににわか雨が降る可能性があります。通勤通学の際は折り畳み傘を持参するようにしてください。 最高気温は27℃くらいのところが多く、平年並みか、やや低くなりそうです。 最低気温は20℃くらいなので、朝晩は半袖の上に薄手のシャツなどを羽織ると良さそうです。日中はむしむしと