高知県内は6月17日も雲の多い空模様で、所々で雨が降る見込みです。17日の高知県は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。各地とも朝から雲が広がりやすいでしょう。沿岸の地域を中心に雨の降る所がありそうです。折りたたみ傘をお持ちください。朝の最低気温は16日朝と同じかやや高いでしょう。日中の最高気温は16日と同じか少し低く、平年並みか低い見込みです。湿度が高く、昼間はムシムシ・ジメジメとしそうです。風通し