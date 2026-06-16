東根市のサクランボ畑で収穫作業中だった57歳の男性が脚立から転落し、鎖骨などを骨折する重傷を負いました。16日午前8時5分ごろ、東根市板垣北通りのサクランボ畑で、岩手県盛岡市に住むパート従業員の57歳の男性が、脚立に乗ってサクランボの収穫作業をしていたところ、地面に転落しました。 男性は左鎖骨と左肋骨を折る重傷です。近くで作業していた別の作業員が転落に気付き、雇用主が119番通報しました。警察は労災事故