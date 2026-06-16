１６日、ミンアウンフライン大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京6月16日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は16日、国賓として訪中したミャンマーのミンアウンフライン大統領と北京の人民大会堂で会談した。１６日、会談に先立ち、人民大会堂北ホールでミンアウンフライン大統領（右）の歓迎式典を行う習近平主席。（北京＝新華社記者／李響）１６日、会談に先立ち、人民