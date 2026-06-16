格闘技イベント「RIZIN」は16日、都内で「RIZINLANDMARK15inHIROSHIMA」（7月18日、広島グリーンアリーナ）の対戦カードを発表した。RIZINMMAルール64キロ級5分3Rで昇侍（43＝JTT）と梅野源治（37＝PHOENIX）が対戦する。梅野は「前回5月で負けてしまって、自分の思いとか伝えるために事務所に言ったら、RIZINスタッフにあしらわれて、思いを伝えたかった」と榊原CEOに会えず、置き手紙をしてきてたという。そのかい