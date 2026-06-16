歌手の岩崎良美（65）が16日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の大会応援ソングとなった自身の大ヒット曲「タッチ」の「B'z」の稲葉浩志（61）のカバーについて思いを語った。昨年、デビュー45周年を迎えたばかりの岩崎。歌手の岩崎宏美が姉であり、1985年に発売した20枚目のシングル「タッチ」がスマッシュヒット、2006年から