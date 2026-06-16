【ジャカルタ共同】米地質調査所（USGS）によると、インドネシア・スラウェシ島で16日午前11時27分（日本時間午後0時27分）ごろ、マグニチュード（M）6.7の地震があった。同国の気象当局によると、地震の影響で建物約10棟が一部損壊した。死傷者は確認されておらず、津波の心配はない。USGSによると、震源は同島にある中スラウェシ州の州都パルから東南東43キロの山間部。震源の深さは10キロ。スラウェシ島では2018年9月、パ