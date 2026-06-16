格闘技イベント「RIZIN」は16日、都内で「RIZINLANDMARK15inHIROSHIMA」（7月18日、広島グリーンアリーナ）の追加対戦カードを発表した。RIZINMMAルール77キロ級5分3Rで佐々木信治（46＝総合格闘技道場BURST）と林RICE陽太（33＝reversalgymosakaanne）の対戦が決まった。初参戦の林RICEは「しっかり佐々木選手の死に場所を提供していい勝ち方してインパクトを残したい」と佐々木に引導を渡す。対戦する佐々木