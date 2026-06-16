ツキノワグマの出没増加を受け、東京都はこれまで禁止してきたクマの狩猟について、来年度から解禁する方針を明らかにしました。東京都は2008年度から、都内に生息するツキノワグマの絶滅を防ぐために「狩猟」を禁止しています。しかし、今年4月、八王子市に住宅や学校の近くでクマが確認されたほか、先月には奥多摩町で登山中の男性がクマに襲われ重傷を負うなど出没が相次いでいて、都による推計でもツキノワグマは増加傾向にあ