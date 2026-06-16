県内各地で受け継がれてきた伝統行事や文化は今、一部で担い手不足が深刻となっています。秋田市では、竿燈を次の世代につなぐためまつりに毎年参加している竿燈会が、歴史や資料をまとめた“記録誌”をつくりました。秋田が誇る、竿燈。約130人が所属する上米町一丁目竿燈会です。代表を務める貴志冬樹さん。若手の育成に努めています。この日、練習の合間に配ったのは冊子。竿燈や竿燈会の歴史をまとめたものです。おととしから