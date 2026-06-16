仕事において、慣れないうちは「迷惑かけないように裏にこもっていたい」と思う人は多いことでしょう。トマコさんの作品『進め！うどん屋トマコ』の抜粋エピソードでは、25年ぶりに飲食店アルバイトに挑戦した作者の苦労と気付きが描かれています。【漫画】「45歳、初めての飲食業で気づいた裏方仕事の連携」（全編を読む）作者は、45歳のときに初めてうどん屋アルバイトを始めます。入職したてのときは洗い場や天ぷらを揚げる場所