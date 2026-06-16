岡山県在住・36歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、岡山県の「湯郷グランドホテル」です。※以下の情報は2026年6月15日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「湯郷グランドホテル」は情緒あふれる名湯と充実した施設が魅力岡山県在住・36歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、岡山県の「湯郷グランドホテル」でした。・宿泊した部屋：立夏-Ri