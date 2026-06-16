「ハイエース」のガチライバル!? 欧州流「FF商用バン」の実力とはフィアットプロフェッショナルは2026年5月14日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された「ジャパントラックショー2026」にて、2027年に国内導入予定のミドルクラス商用バン「スクード」を日本初公開しました。フィアットプロフェッショナルはイタリア・フィアットの商用車部門で、欧州を中心に小型商用車（LCV）を幅広く展開しています。日本では2022年より