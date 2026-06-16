TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』を7月10日に韓国、7月13日に日本でリリースする。 （関連：【映像あり】TOMORROW X TOGETHER YEONJUN、2ndミニアルバム『NO LABELS: PART 02』告知映像） 同情報は、本日6月16日0時にGlobal Superfan Platform『Weverse』を通じて発表されたものだ。ミニアルバムのリリースは、昨年11月にリリースした初のソロアルバム『NO LABELS