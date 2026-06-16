スイス生まれの人気キャラクター“ピングー”と、サンリオの6にんの男のコたち“はぴだんぶい”の初コラボが決定。6月24日（水）〜7月6日（月）の期間、東京・原宿にあるラフォーレ原宿でポップアップストアが開催される。【写真】トートバッグやクリアシールも！豊富なコラボグッズ一覧■かき氷がテーマの夏らしいデザイン今回展開されるのは、2025年に誕生45周年を迎えたピングーと、結成5周年を迎えたはぴだんぶいが初め