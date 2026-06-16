「中華そば桐麺名古屋店」は、名鉄・近鉄名古屋駅近くに、2026年3月オープンしたラーメン店です。見た目のインパクトでも話題の「桐玉」で知られる大阪発の人気店で、東海エリアでは金山店に続く2店舗目となります。店の代名詞ともいえる【桐玉】は、「麺だけでおいしい」を追求したシンプルな一杯です。北海道産小麦を中心に独自配合した自家製の平打ちストレート太麺を使用。季節に合わせて茹で時間を調整し