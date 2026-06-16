森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。二度のビハインドを追いつき、２−２で引き分けた。熱戦が繰り広げられたなか、試合後には心温まる交流が見られた。オランダ代表が公式インスタグラムで、日本代表FW塩貝健人（ヴォルフスブルク）とオランダ代表GKロビン・ルーフス（サンダーランド）のユニホーム交換の様子を公開。両者はかつてオランダ