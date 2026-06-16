名古屋港からつながる中川運河の再開発で誕生する商業施設『NAKAGAWA CANAL DOORS』。6月18日のオープンを前に、内覧会が行われました。注目は、東海エリア初登場のホテルブランド「セトレキャナル名古屋」です。 24ある客室は、木がふんだんに使われていて、自然を感じられる落ち着いた空間となっています。部屋から一歩出れば「運河ビュー」も楽しめます。 他にも、愛知県産の木材を使