カープが毎年８月に開催しているピースナイター。被爆８１年を迎える今年着用するユニホームがお披露目されました。 持丸 泰輝選手「８月６日は忘れられない日だと思うので、自分たちもこのユニホームに袖を通して、責任感であったり思いを持ちながらプレーしたいと思います」 今年は胸に平和な未来への願いを込め虹をモチーフにした「ピース」の文字、そして背番号には８月