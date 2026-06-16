元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が16日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、今年行ってみたいと思っていた観光スポットについて語った。番組では、建築家アントニ・ガウディの傑作で、スペイン・バルセロナのサグラダ・ファミリア教会のメインタワー「イエスの塔」が完成した記事を取り上げた。日本でも大人気の建築物。かつてテレビCMでも登場したことも、人気に火が付いたきっかけだと