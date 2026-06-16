政策金利、1995年以来31年ぶりの1.0％に引き上げ／国債買入れ減額も2027年4月で停止 日本銀行は、6月15日・16日の金融政策決定会合で、無担保コールレート（オーバーナイト物）を1.0％程度で推移するよう促すことを決定しました。政策委員の8名（植田総裁は欠席）のうち7名が引き上げに賛成しました。2026年4月に就任した浅田委員は、物価の上振れリスクよりも生産・雇用の下振れリスクが大きいといった