米ファッション誌『complex』と『complex sports』の公式インスタグラムが、15日に更新。「FIFA ワールドカップ 2026」オランダ戦後の日本代表のロッカールームについて紹介している。【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム「They folded the towels & everything」とのタイトルで、キレイにタオルなどが畳まれた様子のロッカールームの写真を添えて「After a draw with the Netherlands, Japan’