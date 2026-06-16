◇交流戦日本ハム―広島（2026年6月16日マツダスタジアム）日本ハムの新庄剛志監督（54）が16日、マツダスタジアムで行われる広島戦の前に取材に対応。新たに楽天監督に就任するロッテ前監督の吉井理人氏（61）について言及した。新庄監督は「また吉井さんと対戦できるのは楽しみ」と心境を明かした。ロッテ監督時代の対戦経験を踏まえ「選手を大事にする監督で、しぶとさはありますよね。ピッチャーの起用法とか。ここ