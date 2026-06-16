九電みらいエナジーが公開した、地熱発電所の建設を目指し実施している噴出試験＝16日午後、大分県九重町九州電力の子会社で再生可能エネルギー事業を手がける九電みらいエナジー（福岡市）は16日、地熱発電所の建設を目指し、大分県で実施している噴出試験を報道陣に公開した。地熱発電は昼夜や天候を問わず安定して発電できるのが特徴。試験を通じて蒸気や熱水の量、圧力を調べ、2027年度までに建設の可否を判断する。調査は