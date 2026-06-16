7月に行われる、オールスターゲームのファン投票中間発表で大谷選手が、ナショナルリーグ・指名打者部門で116万5133票を集めた。両リーグ全てのポジションの中で、最多得票となった。2位のシュワーバー選手には約35万票差だ。大谷選手が選出されれば、6年連続6回目のオールスターゲームとなる。そして、2試合ぶりの一発に期待がかかる大谷選手は、レイズ戦に先発出場。初回の第一打席は、打球はいい角度で上がったものの惜しくも、