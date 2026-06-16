プロ野球のファーム・リーグは16日、東、中、西地区、交流戦でナイターを含めて6試合が行われた。巨人はファーム交流戦の楽天戦（森林どりスタジアム泉）に4―1。先発・又木が9回87球を投げて5安打1失点の完投勝利で5勝目（1敗）を挙げた。浅野が2回の決勝4号ソロなど2安打。ドラフト4位・皆川（中大）、甲斐が2安打。楽天先発・大内は6回8安打4失点で5敗目（2勝）。育成ドラフト2位・大坪（日本海・石川）が2安打1打点だった