法人向けイベントで、AI技術を使ったサイバー攻撃に備える新サービスについて説明するソフトバンクグループの孫正義会長兼社長＝16日午後、東京都港区ソフトバンクグループ（SBG）は16日、日本企業向けに人工知能（AI）技術を使ってサイバー攻撃に備えるサービスを始めると発表した。対話型生成AI「チャットGPT」を展開する米オープンAIの先端モデルを活用。AIの悪用による金融機関などの混乱を防ぐ。東京都内で開いた法人向け