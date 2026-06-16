社会福祉法人北海道共同募金会（札幌市）が赤い羽根共同募金などで集めた寄付金のうち、1億8千万円が使途不明になっていることを巡り、同会への苦情や意見が2日間で100件を超えたことが16日分かった。会計責任者の男性事務局長（58）が着服した疑いがあることへの反発が強く、15日午後の発表以降、電話やメールが殺到している。同会によると、「寄付を今後取りやめる」「共同募金会を解散しろ」といった声や、使途不明金を募金