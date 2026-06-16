歌舞伎俳優の中村鴈治郎が１６日、都内で行われた、ＪＲ東日本グループによる、ＪＲ上野駅「文化創造ＨＵＢ」の共同創始動式典に出席した。東京の「北の玄関口」として重要な役割を担うＪＲ上野駅を、「文化」を通じ「ひと」と「まち」・「地域」をつなぐ拠点として定めるプロジェクト。歴史あるグランドコンコースを刷新するなど、駅空間全体で東京や地域の豊かな文化価値を国内外に発信し、新たな事業価値の創造を図る。鴈