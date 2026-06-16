栃木県で69歳の女性が殺害された強盗殺人事件で、逮捕された少年の一部が「遊ぶ金が欲しかった」などと供述していることが捜査関係者への取材で分かりました。この事件は先月14日、栃木県上三川町に住む富山英子さん（69）が殺害されるなどし、息子2人もバールで複数回殴られ重傷を負ったものです。これまでに実行役やリクルーター役の少年らあわせて5人や、指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）妻の美結容疑者（25）が逮捕されて