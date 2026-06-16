（CNN）世界の指導者たちが仏エビアンでの主要7カ国首脳会議（G7サミット）で一堂に会する16日、首脳らの議論の中心はイラン戦争が占めるとみられている。関係筋によるとトランプ米大統領はサミットに臨むに当たり、イランとの合意を手土産とする強い立場を確保しておきたかったという。過去数カ月に及ぶ対立と交渉は、他のG7首脳たちから大きな懐疑の目を向けられてきたが、今や同氏はそれを実現しようとしている。ただ当該の合意