◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（１６日・マツダスタジアム）日本ハムは、０７以来１９年ぶりの交流戦優勝へ最終戦となる広島戦に臨む。優勝には西武が阪神に敗れ、５点差以上の勝利が必要となる。主砲・レイエスは広島への移動の負担を考慮し、遠征に同行せず。新庄監督は「モーレ（レイエス）はアイシングと治療をさせてます。守らせて後半になんかあったら。どこでもドアがあったとしたら呼んでいるかな」