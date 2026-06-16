レゲエ歌手のＭＩＮＭＩ（５１）が、サッカー北中米Ｗ杯の日本戦を現地観戦したことを明かした。１６日までにインスタグラムで「ｗｏｒｌｄｃｕｐ２０２６日本対オランダ観戦してきました素晴らしい試合と初ワールドカップ最高！」とつづり、スタジアムでのユニホーム姿をアップ。顔にペイントもして楽しそうだ。「卒業旅行もかねてカリフォルニアからテキサスまでキッズ達とＲＯＡＤＴＲＩＰ」と子どもたちも一