◆東京六大学野球春季フレッシュトーナメント最終日決勝戦▽立大４―２法大（１６日・神宮）立大が法大を接戦で下し、２０１５年秋以来の頂点に立った。「３番・右翼」で先発した伊与田恭佑外野手（２年＝東北）が４回無死一塁で左翼席へ先制２ランを運ぶと、１点差に迫られた８回１死でも左翼へ豪快弾を放ち、１試合２発の大暴れ。投手陣は先発の南陽人投手（２年＝大阪桐蔭）が７回１／３を２失点に封じる好投を見せ、３投