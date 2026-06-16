◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―日本ハム（１６日・マツダスタジアム）広島のエレフリス・モンテロ内野手が５戦ぶりのベンチスタートとなった。交流戦最終戦は本拠地でＤＨ制はなし。先週のビジター６試合中５試合でＤＨで起用されていた。先発は、今季初登板でプロ初勝利を狙う２２年ドラフト１位・斉藤優が務める。昨年は２試合に登板。リリーフでデビューし、１０月３日のヤクルト戦（マツダ）は先発で５回途中５