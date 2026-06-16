「しぼりや 丸の内店」は、地下鉄「丸の内駅」から徒歩6分の場所に、2026年3月オープンしたエビフライ専門店です。愛知県南知多町にある老舗旅館「料理旅館しぼりや」の姉妹店で、本店の食事処で人気を集める海老フライを主役にした定食を提供しています。看板メニューの海老フライは、エビと衣のバランスの良さが自慢です。大ぶりのエビを、独自配合の企業秘密のバッター液にくぐらせ、中目のパン粉をまとわせ