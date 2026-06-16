【モデルプレス＝2026/06/16】サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈が6月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。アスパラガスを使った手作り料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳元なでしこ「おおぶりで美味しそう」アスパラ肉巻きズラリ◆丸山桂里奈、アスパラガスの肉巻き披露丸山は「近所のお友達からいただいた北海道のアスパラの肉巻き」と説明を添え、アスパラガスに薄切りの肉をたっぷりと巻き付け焼き