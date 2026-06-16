通貨オプションボラティリティードル円１週間６．１５％に低下、日銀イベントを通過 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.155.905.906.97 1MO6.405.075.956.01 3MO7.435.126.586.22 6MO8.145.417.196.68 9MO8.325.687.536.91 1YR8.576.177.927.17 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF