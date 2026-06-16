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欧州株上げ幅拡大、原油安を好感、騰落銘柄数も上げ優勢に 東京時間17:24現在 英ＦＴＳＥ100 10459.77（+29.15+0.28%） 独ＤＡＸ25075.95（+181.94+0.73%） 仏ＣＡＣ40 8431.29（+47.28+0.57%） スイスＳＭＩ 13755.22（+37.68+0.27%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:24現在 ダウ平均先物SEP 26月限52206.00（+77.00+0.15%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26