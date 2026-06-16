お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつ（45）が16日、自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとの写真を披露した。安藤は「みんなでセカンド見たり沖縄行ったり手巻き寿司したりした。夏が来ちゃってる感じある」と投稿。相方のカズレーザー、「トレンディエンジェル」たかし、「三四郎」相田周二、「ぱーてぃーちゃん」すがちゃん最高No.1らとの自撮り写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「あれ？久しぶりのレ