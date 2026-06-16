17日の楽天戦（甲子園）で予告先発する大竹耕太郎投手（30）が前田健太投手とのマッチアップに向け「いや、別に。相手が誰だろうが関係ない。関係ないっす」と楽天打線との勝負に集中する思いを口にした。楽天に対してはソフトバンク時代に6試合に登板して1勝1敗、防御率1・21と好成績を残している。「年に1回しかやらない相手はセ・リーグでもある。そこで区切ってるつもりはないけど、負けが続いたり、チームの流れを切り替