新緑がまぶしい季節、ABCアナウンサーの世界に、今年も大きな期待を背負った2人の新人が仲間入りを果たした。その名は、枝廣二葉（えだひろ ふたば）アナウンサーと、瀧口美咲（たきぐち みさき）アナウンサー。個性溢れる経歴と、すでに大物の片鱗を感じさせるユーモアを兼ね備えた2人が、明日、ラジオニュースでの「初鳴き（デビュー）」を迎える。今回は、『おはようパーソナリティ