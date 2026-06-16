群馬県警は16日、同県上野村が発注した工事の指名競争入札で、設計金額を業者に漏らし落札させたとして、官製談合防止法違反などの疑いで、上野村職員の黒沢力容疑者（43）と東京電力パワーグリッド社員ら計3人を逮捕した。