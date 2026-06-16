パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が16日、自身のインスタグラムを更新。前日の投稿で体調不良を明かしていたが、寄せられた励ましや心配のコメントに「感謝の気持ちでいっぱい」と心境をつづった。鎧塚氏は15日に「今日は朝早く出発したのですが、少し体調が優れなかったため、一度自宅に戻りゆっくり休んでおります」と投稿し、「特にダイエットをしているわけではないのに、この一か月余りで約6kgほど体重が落ちました」と急激