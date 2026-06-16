【週刊SPA! 6月23・30日合併特大号】 6月16日発売 価格：770円 【拡大画像へ】 扶桑社は、「週刊SPA! 6月23・30日合併特大号」を6月16日に発売した。価格は770円。 38周年記念号の表紙と夏さきどりフォトブックには、えなこさんが登場。美女地図では、江籠裕奈さんが「天使の休息」をテーマに、束の間のオフタイムを披露する。 グラビアン魂は三田悠貴さんが登場