さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月15日（月）に放送された同番組では、千原兄弟の千原ジュニアがゲストで登場。番組テロップにまつわる“毒”を吐き出した。【映像】“番組テロップあるある”にMCも共感今回はゲストのジュニアが“毒だしノート”と称して、さまざまな本音を明かしていった。そのな